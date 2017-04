AmpliFi - łatwiejsze korzystanie z WLAN

W gospodarstwach domowych pojawia się coraz więcej urządzeń podłączonych do internetu. W ostatnich latach do komputerów i smartfonów dołączyły tablety, konsole do gier czy telewizory, a na tym się nie skończy. Przyrost ruchu sieciowego w czterech kątach stawia przed routerami nowe wyzwania. Odpowiedzią na rosnące potrzeby domowników w zakresie szerokiego pasma mają być zupełnie nowe produkty. Co ciekawe, prekursorami nowego trendu jest Google i dwa nieznane u nas startupy - Luma oraz Eero. Produkty wymienionych firm nie są dostępne w Polsce, w przeciwieństwie do routera AmpliFi firmy Ubiquiti Networks, wykorzystującego wiele nowatorskich rozwiązań. System tworzą dwa elementy: router oraz bezprzewodowe wzmacniacze zapewniające wysoką wydajność i zasięg, który pokryje powierzchnię kilkusetmetrowego domu jednorodzinnego. W razie potrzeby można ich wykorzystać więcej.

Urządzenie bazuje na technologii Mesh, wcześniej używanej głównie w dużych zakładach i halach produkcyjnych. Zastosowanie tego standardu ma wiele zalet, m.in. odporność na uszkodzenia (dzięki zapasowym łączom), skalowalność, elastyczność, niezawodność oraz oszczędność energii.

AmpliFi zmienia sposób myślenia o urządzeniach sieciowych jako produktach sprawiających użytkownikom domowym mnóstwo kłopotów z konfiguracją oraz zarządzeniem. - Aby skonfigurować router, użytkownik nie musi posiadać wiedzy technicznej. Operacja jest bardzo intuicyjna i można ją przeprowadzić za pomocą smartfona. Zainstalowana aplikacja pozwala na monitoring domowej sieci - podkreśla Adam Wawrzynek, specjalista od rozwiązań Ubiquiti w firmie Senetic.

Ubiquiti - poza zastosowaniem technologii Mesh i uproszczeniem konfiguracji - zmieniło również wygląd urządzeń, które w niczym nie przypominają topornych routerów z wystającymi antenkami. AmpliFi posiada efektowną, minimalistyczną obudowę pasującą do każdego pomieszczenia. Intuicyjny, dotykowy wyświetlacz na bieżąco informuje domowników o sile sygnału.

- Marka Ubiquiti Networks znana jest w branży jako dostawca rozwiązań dla przemysłu, biznesu czy operatorów telekomunikacyjnych. Router przeznaczony dla rynku SOHO to nowość w portfolio tego producenta. To nie tylko rewolucja w ofercie Ubiquiti Networks, ale także w segmencie rozwiązań dedykowanych użytkownikom domowym i małym firmom - podsumowuje Adam Wawrzynek z Senetic.

Parametry:

Bezprzewodowe sieci LAN

Częstotliwość Wi-Fi

Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)

Standard Wi-Fi

IEEE 802.11ac

Parametry sieci wewnętrznej LAN

Typ interfejsu Ethernet LAN = Gigabit Ethernet

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN - 10,100,1000 Mbit/s

Technologia okablowania - 10/100/1000Base-T(X)

Łączność

Port USB

5 portów Ethernet LAN (RJ-45)