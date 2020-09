Android 11 zadebiutował w pełnej wersji

Androida 11 mogą zainstalować nie tylko użytkownicy Pikseli

Tym razem Google zdecydował się w dniu premiery udostępnić nowy system także użytkownikom telefonów innych producentów. Deklaracja firmy o sporej liczbie modeli zgodnych z jedenastką od dnia premiery zdaje się jednak nieco wyolbrzymiona

Szybsza komunikacja

Do najważniejszych zmian w Androidzie 11 należy zgrupowanie wszystkich wiadomości w jednym miejscu, dzięki czemu nie będziemy musieli ciągle przełączać się między różnymi aplikacjami. Istotniejsze konwersacje będzie można ponadto przypiąć u góry listy wiadomości. Firma wprowadziłe też znane z Messengera bąbelki ułatwiające dostęp do rozmów. Są od teraz funkcją systemową, dzięki czemu autorzy komunikatorów będą mogli łatwo zaimplementować tę funkcję w swoich produktach.

Dodano też funkcje związane z zarządzaniem innymi urządzeniami domowymi, co ucieszy zwłaszcza entuzjastów tzw. internetu rzeczy. Kierowcy powinni docenić natomiast moduł Android Auto, który pozwala przełączyć się na interfejs dość podobny do klasycznej nawigacji samochodowej. Ułatwia to obsługę smartfonu podczas jazdy. Nowa funkcja umożliwia też komunikację między telefonem, a zgodnym z nią pojazdem.

Uprawnienia na jeden raz

Nie zabraknie też nowych ustawień dotyczących ochrony prywatności. Rozbudowano zakładkę ze zgodami, których użytkownik musi udzielić poszczególnym aplikacjom. Skrócono też ich wycofywanie poprzez opcję automatycznego restartu pozwoleń dla dawno nieużywanych programów. Po jej aktywowaniu, programy tracą uprawnienia po upływie zbyt długiego czasu.

Uprawnienia można też nadać na jedno włączenie, jeżeli wiemy, że nie zamierzamy dłużej korzystać z danego programu. Łatwiejsze będzie też nagrywanie ekranu oraz dźwięku, obie opcje zostały tu wbudowane w system i nie wymagają już zewnętrznej aplikacji.

Na czym zainstalować?

Google zapowiadał, że lista modeli zgodnych z systemem w momencie premiery będzie długa, tak się jednak nie stało. Teoretycznie oprócz Pikseli system otrzymać miały już smartfony firm OnePlus, Xiaomi, Oppo oraz realme. OnePlus ma nowego Androida tylko dla modelu 8, w dodatku na razie jedynie w wersji testowej.

W przypadku innych producentów zapowiadany szumnie „debiut" Androida 11 jest jeszcze bardziej kuriozalna. Xiaomi ogłosił na razie, że szuka testerów wyposażonych w modele Mi 10, Mi 10 Pro i Pocophone F2 Pro. Oppo również planuje testy, do tego ograniczone do 4000 mieszkających w Azji użytkowników Find X2/X2 Pro oraz Reno 3/3 Pro. realme nie stawia barier geograficznych, ale do testu zaprasza jedynie 100 użytkowników modelu X50 Pro.

Trudno powiedzieć, czy to wina Google'a czy producentów poszczególnych urządzeń. W praktyce wciąż najpewniejszym sposobem zapoznania się z OS-em pozostają Piksele.

fot. Google