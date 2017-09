Android 8.0 - które smartfony Moto dostaną aktualizację?

Według oficjalnej informacji, Android O trafi do: Moto Z, Moto Z Force, Moto Z Play, Moto Z2 Play, Moto Z2 Force, Moto X4, Moto G5, Moto G5 Plus, Moto G5S, Moto G5 S Plus. Jak widać, lista jest pokaźna i zawiera niemal wszystkie modele ze średniej lub wyższej półki, które zadebiutowały w ciągu ostatnich miesięcy.

Nieco rozczarowani mogą się jednak czuć właściciele Moto G4 i Moto G4 Plus, którzy zostali w tym wypadku pominięci. Ciężko wytłumaczyć taką decyzję producenta, ponieważ jest to model z ubiegłego roku, a zwykle smartfony z serii Moto cechowały się dłuższym wsparciem niż konkurencja. Mimo to, w porównaniu do innych firm, lista Motoroli jest stosunkowo długa.

Google promuje ósmą odsłonę systemu, przede wszystkim jako wyjątkowo bezpieczną. Android Oreo to również szereg inteligentnych rozwiązań, ułatwiających codzienną pracę. Są kropki przy ikonkach aplikacji, informujące o powiadomieniach, a także rozwijane menu szybkiego dostępu. Google zaimplementowało też tryb picture-in-picture, który pozwoli na otwieranie aplikacji w małych okienkach i funkcję Instant Apps.