Android Earthquake Alerts w Grecji i Nowej Zelandii

Nie tylko w USA

W ubiegłym roku firma Google uruchomiła Android Earthquake Alerts – system wczesnego ostrzegania przed trzęsieniami ziemi wykorzystujący akcelerometry zamontowane w smartfonach z systemem Android. Początkowo Android Earthquake Alerts działał w Kalifornii, a następnie został uruchomiony w Oregonie. Teraz system pojawi się w Grecji i Nowej Zelandii.

Smartfon-serwer-smartfony

Gdy akcelerometr w telefonie wykrywa wstrząsy mogące być falami sejsmicznymi zwiastującymi nadejście trzęsienia ziemi, wysyła informację o tym zdarzeniu (wraz z współrzędnymi) do serwera Google'a. Ten pobiera dane z wielu innych telefonów, aby sprawdzić, czy trzęsienie ziemi ma miejsce, i oszacować gdzie znajduje się epicentrum (a także określić przybliżoną siłę wstrząsów). Jeżeli okaże się, że naprawdę doszło do katastrofy, serwer wysyła automatycznie wczesne ostrzeżenia do osób narażonych na trzęsienie ziemi. Pozwala to przygotować się na zdarzenie: znaleźć schronienie, odłączyć dopływ gazu, urządzenia elektryczne itp.

System wykorzystuje również dane dostarczane przez amerykańską służbę USGS (United States Geological Survey). W USA alerty zostaną rozszerzone w maju na stan Waszyngton.

fot. Google