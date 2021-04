Anulowanie subskrypcji Adobe przed czasem słono kosztuje

Droga zabawa

W ostatnim czasie na Twitterze wybuchła afera związana z ogromną opłatą za anulowanie przed czasem subskrypcji Creative Cloud. Jeden z użytkowników zamieścił post, który wywołał prawdziwe poruszenie. Okazało się, że za anulowanie usługi przed zakończeniem rocznego okresu, Adobe każe zapłacić – i to niemało, bo aż 291 dolarów.

Firma oczywiście stosuje takie praktyki od dawna, do tej pory jednak o sprawie się nie mówiło. Dopiero teraz sprawa została nagłośniona. Wpis szybko stał się viralem i spowodował powstanie serii memów. Użytkownik zebrał 70 tysięcy polubień, a 13 tysięcy osób przekazało post dalej. Wpis był też cytowany około 4 tysiące razy.

Czytanie umów a wizerunek spółki

Adobe zrobił ze mnie zakładnika na większą część roku podczas bezpłatnego okresu próbnego. W magiczny sposób zamienił się on w roczną subskrypcję, a opłata za anulowanie była tak duża, że kontynuowałam korzystanie z usługi – żali się inna użytkowniczka Twittera. Przy okazji debaty pojawiły się też rozważania, czy w obliczu tak drakońskich kar za odstąpienie od umowy, piractwo rzeczywiście wciąż jest niemoralne.

Pomijając jednak negatywny wpływ wizerunkowy, co najmniej jedna rzecz działa na niekorzyść klientów. Warunki subskrypcji usługi wyraźnie mówią, że jeżeli użytkownik nie zgłosi chęci odstąpienia od umowy do dwóch tygodni, zostaje obciążony opłatą w wysokości 50% pozostałego zobowiązania – kwota nie zawsze wynosi zatem 300 dolarów.

Dla użytkowników to, niestety, kolejny dowód na to, że należy czytać umowy, które się podpisuje. Z drugiej strony takie działania firmy aż nazbyt przypominają to, w jaki sposób dawniej zarabiał pieniądze serwis pobieraczek.pl. Mimo zaciągniętego przez subskrybentów nierozmyślnie zobowiązania, nie powinien być to wzorzec, do którego tak uznana firma dąży.