Aparat Sony α6400 - najszybszy na świecie AF

Korpus APS-C α6400 został wyposażony w wiele zaawansowanych technologii Sony, pochodzących z modeli pełnoklatkowych. Wyróżnikami nowego aparatu są najszybszy na świecie system AF, ustawiający ostrość w 0,02ii sekundy, oraz nowe, zaawansowane funkcje „Real-time Eye Autofocus" i „Real-time Tracking". Urządzenie umożliwia zdjęcia seryjne z szybkością do 11 kl./siv i automatyką AF/AE, a jego wyposażenie obejmuje między innymi procesor obrazu BIONZ X nowej generacji, zapewniający doskonałą jakość obrazu, funkcję nagrywania filmów 4Kvi oraz odchylany o pełne 180° ekran dotykowy LCD.

System AF nowego modelu α6400 wykorzystuje wiele technologii z najnowszych pełnoklatkowych aparatów Sony: α9, α7R III i α7 III. Nowy korpus wyposażono w 425 pól AF z wykrywaniem fazy i 425 pól AF z wykrywaniem kontrastu, gęsto pokrywających około 84% kadru. Śledzący obiekty system AF połączono z procesorem obrazu BIONZ X nowej generacji. W rezultacie aparat ustawia ostrość w zaledwie 0,02 sekundyii i niezwykle efektywnie utrzymuje ją na różnych obiektach. Pozwala to z łatwością śledzić i utrwalać nawet szybki ruch.

W aparacie α6400 wprowadzono funkcję „Real-time Eye Autofocus": najnowszą, zaawansowaną wersję technologii Sony Eye AF. Innowacyjne rozwiązanie jest oparte na sztucznej inteligencji, która rozpoznaje obiekty w celu wykrywania oczu i analizy ich położenia w czasie rzeczywistym. Rezultat to większa wydajność, szybkość i dokładność działania funkcji Eye AF. We wszystkich trybach AF przycisk spustu migawki można skonfigurować tak, by wciśnięcie go do połowy włączało funkcję Eye AF i automatyczne wykrywanie oczu.

W trybach AF-C i AF-A istnieje ponadto możliwość wskazania preferowanego oka (lewego lub prawego), na które ma być ustawiana ostrość. Do wyboru są ustawienia Automatycznie, Prawe oko i Lewe oko. Oprócz tego, jako funkcję definiowaną przez użytkownika, można wybrać przełączanie między lewym/prawym okiem. Nowa technologia pozwala fotografowi skupić się wyłącznie na kompozycji ujęcia - i z pełnym zaufaniem powierzyć ustawianie ostrości aparatowi. Latem 2019 r. wydana zostanie kolejna wersja wewnętrznego oprogramowania. Rozszerzy ona działanie systemu Eye AF na oczy zwierząt, znakomicie ułatwiając pracę fotografom dzikiej przyrody.

W korpusie α6400 pojawi się także nowo opracowany przez Sony tryb śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym: „Real-time Tracking". Podstawą jego działania jest najnowszy algorytm Sony, rozpoznający obiekty z użyciem sztucznej inteligencji i przetwarzający kolor, odległość od obiektu (głębię) i wzór (jasność) jako informacje przestrzenne, by umożliwić bardzo dokładne uchwycenie wszystkich elementów sceny.

Dodatkowo, przy fotografowaniu i filmowaniu osób i zwierząt, technologia sztucznej inteligencji ustala położenie oczu i twarzy, dzięki czemu oczy obiektuvii śledzone są w czasie rzeczywistym z wyjątkową dokładnością. Funkcję tę można uaktywnić przez połowiczne wciśnięcie przycisku spustu migawki lub zdefiniować jako funkcję użytkownika.

Nowy aparat pozwala fotografować z szybkością do 11 kl./siv, z użyciem migawki mechanicznej i stałym śledzeniem ostrości i ekspozycji. W trybie cichych zdjęć maksymalna szybkość przy ciągłym śledzeniu AF/AE wynosi 8 kl./sv. Przy obu szybkościach można zarejestrować do 116 klatek w formacie JPEG Standard lub do 46 klatek w formacie RAW z kompresją. Znacznie zwiększa to szanse na uchwycenie najlepszego momentu.

Nowy korpus Sony α6400 jest wyposażony w 24,2-megapikselowyiii przetwornik obrazu formatu APS-C. Połączenie go ze zmodernizowanym procesorem obrazu BIONZ X przyniosło poprawę jakości i kolorystyki obrazu w każdych warunkach fotografowania. W trybie standardowym maksymalna czułość przy fotografowaniu i filmowaniu wynosi ISO 32 000; wykonując zdjęcia, wartość tę można zwiększyć do ISO 102 400. Uwagę zwraca bardzo efektywna redukcja szumów przy średnich i dużych ustawieniach czułości.

Wiele z wykorzystanych w aparacie algorytmów przetwarzania obrazu zapożyczono z najnowszych pełnoklatkowych aparatów Sony, uzyskując znacznie niższy poziom zakłóceń, niezmienioną rozdzielczość i wierniej odwzorowane faktury.

Uniwersalny korpus α6400 to także kamera wideo, umożliwiająca wewnętrzny zapis filmów 4K (QFHD: 3840 x 2160). Filmujący aparat odczytuje wszystkie piksele bez łączenia ich w grupy, rejestrując 2,4x więcej danych, niż potrzeba do wygenerowania obrazu 4K. Dane te są następnie przekształcane na materiał 4K o wyjątkowej szczegółowości i głębi. Szybkie i stabilne ustawianie ostrości przy filmowaniu to zasługa ulepszonej technologii Fast Hybrid AF.

Dzięki niej główny motyw pozostaje ostry niezależnie od rodzaju sceny, nawet w przypadku przesłonięcia go przez przemieszczający się obiekt. Ten zaawansowany system AF połączony z funkcją dotykowego ustawiania ostrości sprawia, że aparat będzie znakomicie służyć autorom blogów wideo i twórcom, którzy regularnie tworzą materiały i publikują je w Internecie.

Z myślą o tworzeniu filmów poklatkowych aparat został wyposażony w tryb zapisu interwałowego, w którym użytkownik może ustawić interwał z zakresu od 1 do 60 sekund i wykonać od 1 do 9999 zdjęć. Do wyboru będą ponadto trzy czułości śledzenia AE: duża, średnia i mała. Pozwolą one ograniczyć zmiany ekspozycji między poszczególnymi zdjęciami.

Zaprezentowany model jest pierwszym aparatem bezlusterkowym Sony formatu APS-C, który pozwala wybrać profil obrazu HLG (Hybrid Log-Gamma). Profil ten jest przeznaczony do użytku w systemie organizacji pracy „Instant HDR", umożliwiającym wyświetlanie pięknych, realistycznych obrazów 4K HDR[x] na telewizorze zgodnym z technologią HDR (HLG). Dostępne są również krzywe gamma S-Log2 i S-Log3, zwiększające elastyczność podczas korygowania kolorystyki, oraz funkcja „zebra", wspomaganie wyświetlania gamma i tworzenie plików proxy. Aparat umożliwia ponadto nagrywanie materiału filmowego Full HD w tempie 120 kl./s, ze śledzeniem ostrości i przepływnością do 100 Mb/s. Takie nagranie można później przetworzyć na ujęcie wideo w rozdzielczości Full HD wyświetlane w 4- lub 5-krotnie zwolnionym tempie.

Aby zapewnić użytkownikom maksymalną swobodę podczas pracy, projektanci aparatu zadbali o jego funkcjonalność i łatwość dostosowywania działania do indywidualnych potrzeb. Korpus α6400 jest więc wyposażony w odchylany o pełne 180°, 3-calowy ekran dotykowy LCD o rozdzielczości 921 tys. pikseli, umożliwiający sprawne komponowanie ujęć fotograficznych i filmowych w konwencji selfie. Stała kontrola nad kompozycją ujęcia ułatwi proces twórczy autorom blogów wideo. Ekran LCD reaguje również na dotyk i może pracować w trybie panelu dotykowego, dotykowego ustawiania ostrości i dotykowego wyzwalania migawki, a także w nowym trybie „Touch Tracking" - śledzenia ostrości fragmentu wskazanego przez dotknięcie.

Aparat jest ponadto wyposażony w wizjer XGA OLED Tru-Findero wysokiej jakości, 8 przycisków własnych, do których można przypisywać łącznie 89 funkcji, nowe funkcje My Dial (ustawienia funkcji pokrętła) i My Menu (menu własne), bardziej funkcjonalne menu, ekrany pomocy do menu, system oceniania obrazów gwiazdkami i wiele innych funkcji ułatwiających fotografowanie. Korpus aparatu wykonano z mocnego stopu magnezowego i zabezpieczono przed pyłem i wilgocią. Wyjątkową trwałością wyróżnia się migawka: jej przewidywana wytrzymałość to około 200 000 cykli[xiv]. Dzięki nowej aplikacji Imaging Edge Mobile[xv] możliwe jest ponadto sprawne przesyłanie plików do podłączonego smartfona lub tabletu.

Ceny i dostępność

Aparat α6400 pojawi się w sklepach w lutym 2019 r. Do nabycia będzie też zestaw z obiektywem SELP1650, oraz zestaw z obiektywem SEL18135.