Apel o nowy standard w unijnych przepisach

Rozszerzyć DSA

Haugen w zeznaniach przed komisją Parlamentu Europejskiego oskarża byłego pracodawcę o przedkładanie zysku nad ograniczanie mowy nienawiści i dezinformacji.

„Ustawa o usługach cyfrowych (DSA, Digital Services Act), która jest obecnie rozpatrywana przez PE, ma potencjał, aby zostać globalnym standardem" – powiedziała Haugen.

"Może zainspirować inne kraje, w tym mój, do poszukiwania nowych zasad, które chroniłyby nasze demokracje. Prawo i jego egzekwowanie muszą być silne. W przeciwnym razie stracimy tę raz na pokolenie daną okazję do dostosowania przyszłości do technologii i demokracji " – dodała.

Według Haugej DSA powinna zostać rozszerzona o treści online, które naruszają warunki korzystania z serwisów, i powinna zmusić platformy do wzięcia odpowiedzialności za działalność wykraczającą poza rozprzestrzenianie się nielegalnych treści – na przykład za manipulacje wyborcze i dezinformację.

Monika Bickert, wiceprezes Facebooka ds. polityki treści w firmowym blogu odrzuciła oskarżenia Haugen pisząc: „wbrew ostatnim doniesieniom na temat naszej firmy, zawsze mieliśmy biznesowe motywacje do usuwania szkodliwych treści z naszej platformy".

Wiceprezes dodała, że gigant wyda w tym roku ponad 5 miliardów dolarów na zapewnienie ochrony użytkownikom.

fot. Pixabay