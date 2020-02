Apka dla fanów planszówek

My Board Game Collection: Track & Discover to aplikacja do śledzenia naszej kolekcji gier planszowych. Bogaty katalog pozwala odhaczać pozycje, które już posiadamy, oraz te, które chcielibyśmy mieć. W apce są również nowości, które mogą przypaść nam do gustu: je również możemy odpowiednio zaznaczyć jako pozycje nas interesujące.

Dodatkowo użytkownicy mogą uzupełniać bazę danych o nagrania, np. pokazujące zasady rozgrywek lub ich alternatywne wersje, a także o adresy stron WWW, notatki i zdjęcia z sesji.

Aplikacja dostępna jest zarówno dla posiadaczy systemu iOS, jak i Android. Program udostępniany jest za darmo. Wszelkie gromadzone w nim dane można eksportować.

fot. Google Play