Apka dla wędkarzy

Niezbędnik wędkarza

Aplikacja WeFish, którą można pobrać zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS, to narzędzie do organizowania wypraw na ryby, kupowania niezbędnych do wędkowania elementów oraz dzielenia się dokonaniami ze społecznością. Program skonstruowano dla zapalonych wędkarzy na każdym szczeblu przygody z łowieniem.

Zarzuć wędkę

Aby rozpocząć przygodę z WeFish, trzeba założyć konto i określić, na jakim poziomie wędkarstwa się aktualnie jest. Program dostosowany jest pod wszystkich "miłośników rybek", od początkujących amatorów po zaawansowanych specjalistów. Po pierwszym uruchomieniu aplikacja przeprowadza przez najważniejsze funkcje programu i pozwala określić też różne nasze wybory, m.in. tego, w jakich wodach najczęściej wędkujemy, aby lepiej dostosować program pod użytkownika.

Rybka lubi pływać

Po dostosowaniu ustawień, można już bezproblemowo zanurzyć się w możliwościach apki. Program podzielony jest na wiele sekcji. Można tu znaleźć dział przeznaczony na rejestrowanie złowionych ryb, mapę odwiedzanych miejsc do łowienia, dział z posiadanym ekwipunkiem oraz sekcję podobną do strony głównej Facebooka, która obfituje w zdjęcia, wpisy i kontakty.

Dodawanie wpisów z wypraw odbywa się poprzez specjalny formularz, w którym wystarczy uzupełnić odpowiednie pola. Dane do wprowadzenia obejmują zagadnienia przynęty, techniki łowienia, gatunków ryb, etc. Oprócz zapisywania wędkarskich dokonań, można dzielić się sprzętem. Sekcja ekwipunku pozwala na sprzedaż i wymianę posiadanych artefaktów. Tutaj również wystarczy uzupełnić podany formularz, aby kołowrotek czy żyłka zostały wystawione na aukcję.

Frajda i dziennik

Dla miłośników wędkarstwa notowanie miejsc połowów i zebranych łupów pomaga porównywać miejsca łowieckie z innymi lokalizacjami, które mogą przynieść lepsze rezultaty. Również geolokalizacja łowisk jest wygodnym narzędziem, szczególnie, że pozwala na dookreślenie warunków pogodowych i natężenia populacji danych ryb. Dodatkowo społecznościowe funkcje apki pozwalają na przebywanie w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

Aplikacja jest darmowa, ale na ten moment nie obsługuje języka polskiego. Można z niej korzystać np. po angielsku. Oprócz funkcji dziennika połowów apka wspiera też walkę z plastikiem i zachęca do sprzątania terenów łowieckich.

fot. WeFish