Apka do walki z plastikowymi śmieciami

Plastik jest obecnie na fali. Dosłownie i w przenośni – w oceanie dryfuje bowiem już ok. 10 milionów kilogramów plastikowych odpadków, a walka z nadmiernym korzystaniem z opakowań z tworzyw sztucznych stała się równie modna, co potrzebna. Do akcji pomagającej ludziom uświadamiać sobie ogrom zniszczeń będących efektem wyrzucania plastiku i nieprzekazywania go do recyklingu (przetwarza się jedynie 9 proc. tworzyw sztucznych) włączyli się twórcy aplikacji My little plastic footprints. W projekt zaangażowało się wielu artystów i sportowców, m.in. rekordziści świata w freedivingu: Nanja van den Broek i William Trubridge. Podczas nurkowania natykają się na tony śmieci, dlatego postanowili wspierać inicjatywę, która pokazuje światu, jak dużo plastikowych śmieci wyrzucamy.

Aplikacja dla Androida i iOS-a pomaga nam sklasyfikować posiadane w domu oraz używane w życiu codziennym przedmioty z plastiku, które z powodzeniem moglibyśmy zamienić na nieszkodzące środowisku. W apce odnajdziemy opisy poszczególnych sprzętów oraz ich zamienników, zadania pomagające nam w zmniejszeniu liczby odpadów oraz informacje poszerzające świadomość na temat zmian spowodowanych ogromem śmieci. W aplikacji można pograć w gry związane z tym tematem, a także wyszukiwać lokalne wydarzenia oraz inicjatywy go dotyczące. Dodatkowo w apce umieszczono dające do myślenia prace artystów zaangażowanych w walkę z zalewającym świat plastikiem.

Edukacyjno-livestylowa aplikacja jest darmowa.

fot. My little plastic footprints