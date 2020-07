Aplikacja Apple'a ma zastąpić dokumenty

Wszystko w jednym miejscu

Apple pracuje nad aktualizacją, która pozwoli użytkownikom iOS-a poruszać się bez dokumentów. Firma planuje zastąpić je swoim nowym produktem, który będzie przydatny szczególnie podczas podróży. Zamiast zabierać ze sobą legitymację, prawo jazdy, dowód osobisty itd., użytkownicy iOS-a posłużą się iPhonem jako cyfrowym dokumentem tożsamości.

Będzie to propozycja nie tylko wygodna, ale i bezpieczna. Klienci koncernu nie będą już musieli się obawiać o zgubienie dokumentów. Cyfrowy produkt przyda się jednak nie tylko podczas wakacji, ale też w wielu innych sytuacjach, w których wymagana jest identyfikacja.

Były już przymiarki

To nie pierwszy tego typu pomysł Apple'a. Firma już wcześniej współpracowała z rządem Niemiec i Wielkiej Brytanii nad dowodami osobistymi i paszportami w wersji cyfrowej. W ich przypadku do identyfikacji wykorzystywana jest funkcja NFC (Near Field Communication – bezprzewodowy system transmisji danych na bliskie odległości).

fot. PublicDomainPictures – Pixabay