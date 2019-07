Aplikacja DoNotPay wyeliminuje przypadkowe płatności

DoNotPay to programik autorstwa 22-letniego Joshuy Browdera, służący dotychczas do zarządzania biletami parkingowymi i ostrzegający o opóźnieniach lotów. W nowej aktualizacji twórca wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich, którzy po aktywowaniu wersji próbnej różnych aplikacji i przypisaniu do nich metody płatności zapominają o wyłączeniu subskrypcji przed czasem. Często natomiast podanie danych jest konieczne, by przetestować wybrane aplikacje.

Tutaj rozwiązano ten problem przypisując nam wirtualną kartę płatniczą. Przypisanie jej pozwala aktywować wersję próbną, ale po wygaśnięciu testu aplikacja nie ma dostępu do prawdziwego konta. Wirtualna karta ponadto wyrejestrowuje się sama po zakończeniu okresu testowego. DoNotPay informuje nas wtedy o wygaśnięciu subskrypcji.

„Pomysł narodził się, kiedy zdałem sobie sprawę, że ściągnięto mi rok temu z konta 22 dolary za przedłużenie karty członkowskiej na siłowni, z której nie korzystałem" tłumaczy twórca aplikacji. Bardzo życiowy przypadek.

Rozszerzenie trafi wkrótce na urządzenia z systemem iOS, a w przyszłości również na Androida. Nie będzie wymagać dodatkowych opłat czy subskrypcji.

fot. App Store