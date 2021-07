Aplikacja Samsunga ma absurdalne wymagania

Niezwykłe zainteresowania

Kolejna aplikacja Samsunga do obsługi inteligentnych urządzeń (tym razem Smart Washer do pralek) znalazła się pod lupą za sprawą nadmiernych uprawnień, których przyznania oczekuje od użytkownika. Narzędzie ma ułatwiać obsługę pralki, jeżeli urządzenie jest podpięte do sieci Wi-Fi. Okazuje się jednak, że prania nie nastawimy, dopóki nie udostępnimy firmie wszystkich kontaktów, danych na temat lokalizacji oraz nie pozwolimy korzystać z aparatu.

Sprawę nagłośnił jeden z użytkowników Reddita. Informacje o wyłudzaniu uprawnień pojawiają w wielu recenzjach na platformie Google Play, gdzie Smart Washer uzyskuje ocenę około 2 gwiazdek. Żądania aplikacji są określane jako absurdalne i niedopuszczalne – zwłaszcza, że wcale nie są opcjonalne. Bez udzielenia wymaganych zgód Smart Washer jest w praktyce bezużyteczny.

Coraz bardziej świadomi

Jest to przypadek podobny do Smart Home – program również wymaga uprawnień nieadekwatnych do oferowanych funkcji. Także ta aplikacja ma bardzo niskie notowania u użytkowników. Ponownie więc pojawia się pytanie, po co firmie tak dogłębna wiedza na nasz temat? Aby obsłużyć kilka urządzeń wchodzących w skład Internetu rzeczy?

Pozytywnym sygnałem, jaki płynie z całej historii jest to, że świadomość tego typu naruszeń prywatności jest coraz większa. Użytkownicy zamiast bezmyślnie akceptować wszystko i udostępniać swoje dane bez zastanowienia, bardziej rozważnie podejmują już decyzje.

Wycofując się po cichu

Samsung odmówił komentarza w tej sprawie. Przyczyn łatwo się domyślić. Choć z narzędzi Smart Washer i Smart Home wciąż korzysta wiele osób, nowszy sprzęt AGD firmy można już obsługiwać z poziomu programu SmartThings App, którego wymagania co do danych użytkownika są mniejsze. Lista zgód jest co prawda podobna, ale narzędzie działa bez nich przynajmniej w ograniczonym zakresie. Samsung prawdopodobnie nie chce już wracać do przeszłości.

fot. Samsung