Aplikacja Telefon zmienia profil

Zweryfikowane połączenia

Google planuje wprowadzenie połączeń weryfikowanych, aby umożliwić użytkownikom zorientowanie się, po co dany numer do nich dzwoni. Po przejściu procesu sprawdzającego marka otrzyma status zweryfikowany, tak by użytkownik, z którym jej przedstawiciele nawiążą kontakt, mógł sprawdzić w aplikacji Telefon, jaki jest cel połączenia. W aplikacji będzie widać numer firmy, jej nazwę oraz informacje pozwalające użytkownikowi zdecydować, czy chce przyjąć dane połączenie.

Mój Telefon

Aplikacja Telefon działa już od dłuższego czasu, jednak dopiero ta funkcja wydaje się naprawdę przydatna. Aby jednak użytkownik mógł otrzymać informacje na temat połączenia, musi dodać swój numer telefonu do konta Google, co nie każdemu może się podobać – to kolejne wymuszenie ujawnienia informacji.

Aplikacja nie jest jednak zgodna z wieloma urządzeniami (np. Huawei) i działa jedynie na systemie Android (7.0 lub nowszym), dlatego z nowej funkcji skorzystają tylko wybrani konsumenci.

Inne funkcje

Aplikacja Telefon ma też wiele innych funkcji, np. filtry połączeń, które mają pomóc w odrzucaniu spamu i prób oszustwa, a także blokowaniu niechcianych użytkowników. W apce można też prowadzić rozmowy za pośrednictwem wideo w Google Duo, sprawdzać pocztę głosową bez konieczności łączenia się z nią i dostosowywać widok ekranu połączenia podczas prowadzenia rozmowy.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że niektóre funkcje nie działają na wszystkich urządzeniach. Na przykład transkrypcja połączeń w czasie rzeczywistym z możliwością blokowania jest aktywna jedynie na smartfonach Pixel i tylko w języku angielskim na terenie Stanów Zjednoczonych.

fot. Google Play