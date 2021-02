Aplikacja dla wybranych

Nowa sieć społecznościowa także w Polsce

Nowa internetowa społeczność sprawia wrażenie elitarnej, ponieważ żeby zostać jej członkiem trzeba otrzymać zaproszenie (poprzez wiadomość SMS) od innych użytkowników, a są nimi m.in. celebryci (Oprah Winfrey, Ashton Kutcher, Lindsay Lohan), gwiazdy biznesu, profesjonaliści z branży technologicznej, a nawet sam Mark Zuckerberg czy Elon Musk.

Nowa osoba może zaprosić dwie kolejne. W aplikacji widać kto kogo zaprosił. Ma to zachęcić użytkowników do tego, by do sieci dołączać osoby, które wniosą coś wartościowego.

Gdy już dostaniemy się do tego elitarnego grona, nasz profil uzupełniamy tylko o krótką notkę oraz jedno zdjęcie. Podobnie jak na Facebooku można utworzyć pokoje (otwarte, zamknięte oraz social, czyli dla ludzi, którzy nas obserwują), w których odbywają się wyłącznie dyskusje głosowe na żywo (nie ma tekstu, zdjęć ani wideo). To moderator ustala zasady, jakie będą obowiązywały w pokoju, kto może zabrać w danym momencie głos lub kto powinien zostać wyrzucony. Twórcy aplikacji zapewniają, że rozmowy nie są nasłuchiwane, nagrywane, ani archiwizowane. Dyskusje w pokojach często przypominają branżowe debaty.

Konkurencja dla Facebooka?

Clubhouse ma wygrać z innymi platformami prostotą obsługi. Użytkownicy nie prowadzą tablic, na które wrzucane są różne treści, nie mogą także publikować zdjęć ani filmów, za wyjątkiem grafiki profilowej. Kontrowersyjny wydaje się jednak brak moderacji publikowanych wypowiedzi audio. Wprawdzie mowa nienawiści i nadużycia są zabronione, to jednak pewne ryzyko zawsze istnieje. W Chinach np. użytkownicy rozmawiali w pokojach na temat demokracji czy polityki państwa wobec mniejszości Ujgurów. Według Associated Press aplikacja została tam zablokowana, czego jednak nie potwierdzają przedstawiciele chińskiego rządu.

Clubhouse tygodniowo gromadzi 2 mln aktywnych użytkowników. W styczniu br. firmę wyceniono na miliard dolarów. Na razie większość rozmów w pokojach prowadzonych jest w języku angielskim. Polskojęzyczne dyskusje dotyczą przeważnie biznesu czy marketingu.

fot. Clubhouse