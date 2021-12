Aplikacja do rozmów przez Zoom w telewizorze Amazona

Wygodniej przez Zoom

W zeszłym miesiącu do sprzedaży trafiły telewizory Amazona Fire TV Omni Series z ekranem 4K, stopniowo wyposażane w inteligentne funkcje. Wczoraj (22 grudnia) firma ogłosiła, że dodaje do nich obiecaną aplikację do rozmów wideo przez Zoom. Udało się z nią zdążyć przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy to nowa opcja może się okazać szczególnie przydatna.

Rozmowa na Fire TV za pośrednictwem Zooma wymaga kamery internetowej o rozdzielczości 720p lub 1080p, ponieważ same telewizory wbudowanej kamery nie mają.

Funkcję można wywołać w telewizorze poleceniem „Alexa, znajdź Zoom". Wprowadzona została dla klientów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

fot. Amazon