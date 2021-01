Aplikacja ma pomóc naukowcom

W trosce o zdrowie

Koncern Google zamieścił w swoim sklepie aplikację Google Health Studies. Jest to element szerszego projektu medycznego, do którego każdy może przystąpić dobrowolnie. Dostarczane przez użytkowników dane będą następnie analizowane przez naukowców z Harvard Medical School oraz Boston Children's Hospital. Zbierane są w ten sposób informacje dotyczące naszej aktywności, kondycji, zdrowia i ogólnego samopoczucia. Na ich podstawie weryfikowane będą różne czynniki ryzyka, które wpływają na nasze zdrowie, a przede wszystkim na układ oddechowy. Uczestnicy badania będą zapisywać również dane dotyczące swoich podróży, co pomoże naukowcom zrozumieć związek między mobilnością, a rozprzestrzenianiem się m.in. COVID-19.

Pomóż lepiej zrozumieć choroby układu oddechowego

Aplikacja jest bezpłatna, a działa na urządzeniach z Androidem. Po zainstalowaniu można wybrać, w którym z aktualnie prowadzonych badań chcemy wziąć udział. Następnie naszym zadaniem będzie wypełnianie udostępnianych raportów. Google zapewnia, że dane uczestników projektu są szyfrowane i bezpiecznie przechowywane na ich urządzeniach. Aplikacja nie będzie miała dostępu do innych danych, poza tymi, na które użytkownicy wyrażą zgodę. Zebrane informacje nie zostaną także udostępnione lub sprzedane reklamodawcom.

fot. Google