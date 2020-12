Aplikacja pomoże w komunikacji

Eksperymentalna aplikacja Google'a

To kolejny już projekt realizowany w ramach platformy Experiments with Google. Wcześniej m.in. opracowano narzędzie internetowe Teachable Machine, które umożliwia tworzenie modeli uczenia maszynowego bez konieczności kodowania. Nowy projekt ma natomiast pomóc wielu osobom, szczególnie niepełnosprawnym, wyrażać swoje potrzeby, opinie oraz uczucia, o czym zapewnia logopeda Richard Cave w blogu Google'a.

Wystarczy spojrzeć

Look to Speak wykorzystuje uczenie maszynowe. Wystarczy umieścić urządzenie z zainstalowaną aplikacją poniżej oczu. Ruch gałek ocznych (na prawo, lewo, w górę oraz na dół) jest przekładany przez sztuczną inteligencję na konkretne zdania, które są następnie odtwarzane. Program jest bezpłatny. Można go pobrać na dowolne urządzenie z Androidem 9.0 lub nowszą wersją. Aplikację da się spersonalizować i np. nagrać głos użytkownika. Na razie Look to Speak obsługuje proste komendy, typu „Dziękuję", „Tak" albo „Nie".

fot. Google