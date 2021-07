Aplikacja społecznościowa byłego doradcy Trumpa zhakowana

Przejęcie kont

Gettr to aplikacja społecznościowa uruchomiona niedawno przez Jasona Millera, byłego doradzę Donalda Trumpa. W dniu oficjalnej premiery została zhakowana – konta kilku republikanów, w tym samego Jasona Millera, Mike'a Pompeo (byłego sekretarza stanu USA) i Marjorie Taylor Greene (członkini Izby Reprezentantów, propagatorki teorii spiskowych) zostały przejęte.

Identyfikatory polityków zmieniono na „@JubaBaghdad was here :) ^^ free palestine ^^" („@JubaBaghdad tu był :) ^^ wolna palestyna ^^"). Użytkownik posługujący się na Twitterze nickiem @JubaBaghdad powiedział magazynowi Insider, że zhakowanie profili było bardzo łatwe i zrobił to „po prostu dla zabawy". Jason Miller w e-mailu do portalu The Verge zaznaczył, że choć problem faktycznie zaistniał, został zauważony i naprawiony w ciągu kilku minut.

Premiera Gettr

Gettr jest portalem opisywanym przez operatora jako „niestronnicza sieć społecznościowa dla osób z całego świata". Jego zadaniem jest, według oficjalnych reklam, „walka z cancel culture [tzw. kultura unieważniania – przyp. PB], promowanie zdrowego rozsądku, bronienie wolności słowa, rzucanie wyzwania monopolistom wśród portali społecznościowych i stworzenie prawdziwego rynku idei". Aplikacja jest silnie związana z amerykańskim środowiskiem skrajnych republikanów (jest założona przez Jasona Millera, jednym z jej doradców jest Tim Murtaugh, czynnie biorący udział w kampanii prezydenckiej Trumpa). Były prezydent Stanów Zjednoczonych, zbanowany na Facebooku i Twitterze, nie ogłosił jeszcze, czy zamierza założyć konto na Gettr.

