Aplikacja xCloud Xbox na peceta

Graj w chmurze

Projekt xCloud to usługa przesyłania strumieniowego gier obsługiwana przez konsole Xbox. Wykupując subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate otrzymujemy dostęp do ponad 100 gier w chmurze. Wcześniej gracze na PC musieli korzystać z przeglądarki. Od teraz te same tytuły pojawiają się w sekcji „gry w chmurze" aplikacji Xbox.

„Dodaliśmy również kilka nowych funkcji, które pomogą Ci zacząć, w tym informacje o kontrolerze i stanie sieci, funkcje społecznościowe zapewniające pozostawanie w kontakcie ze znajomymi oraz możliwość zapraszania innych aby dołączyli do Ciebie w grze – nawet tych grających w chmurze bez zainstalowanej gry" – mówi Jason Beaumont, dyrektor ds. doświadczeń użytkowników Xboksa.

Dzięki nowej aplikacji użytkownik ma możliwość przesyłania gier z lokalnej konsoli, włączanie i wyłączanie urządzenia oraz granie w gry przesyłane strumieniowo z własnego Xboksa.

Wykorzystanie konsol Xbox Series X jako bazy dla xCloud pozwala teraz grać za pośrednictwem chmury i z ulepszoną grafiką. Użytkownicy mają wybór między zwiększoną rozdzielczością a poprawioną płynnością (nawet do 120 klatek na sekundę). Wszystkie gry z biblioteki xCloud charakteryzują się skróconym czasem ładowania. Warto jednak pamiętać, że nowa propozycja nie oferuje jakości, jaką znamy z najmocniejszych wersji Xboksa – w niektórych tytułach mamy do czynienia poziomem Xbox Series S.

Uczestnicy programu Xbox Insider z 22 krajów będą mogli przetestować nową aplikację rejestrując się w Xbox Insider Hub. Gry pojawią się w sekcji Game Pass, umożliwiając wznowienie rozgrywki rozpoczętej na konsoli lub w chmurze.

Jeśli nie jesteś testerem konsoli Xbox, możesz uzyskać dostęp do usługi xCloud pod adresem http://xbox.com/play. Microsoft prawdopodobnie w ciągu najbliższych miesięcy wprowadzi nową aplikację Xboksa w systemie Windows.

fot. Xbox.com