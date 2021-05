Aplikacje Linuksa na Chrome OS wkrótce w wersji stabilnej

Mniej limitów

Głównym atutem komputerów bazujących na systemie Chrome OS jest niska cena oraz integracja systemu operacyjnego z przeglądarką, co zapewnia prostą obsługę. Jest to, niestety, także przyczyna wielu ograniczeń, z którymi Google stara się walczyć już od dawna. Po dodaniu nowych funkcji dla trybu offline, producent zabrał się wreszcie za rozwiązanie problemu z niedoborem aplikacji – rozwiązaniem miała być integracja ze środowiskiem Linux. Po prawie trzech latach od zapowiedzi, długo wyczekiwana nowość ma wreszcie trafić do wersji stabilnej systemu.

Trzy systemy w jednym?

Użytkownicy po zaktualizowaniu Chrome OS-a, oprócz możliwości korzystania z programów dla Linuksa, otrzymają dostęp do nowej ikonki terminala, który ułatwi zarządzanie nową funkcją. Aktualizacja poprawi wreszcie obsługę portów USB, usprawni przekierowywanie portów czy wprowadzi synchroniczne aktualizacje między systemem, a obsługującym narzędzia Linuksa, specjalnym kontenerem (narzędzie będzie automatycznie instalować własne łatki ok. 10-15 minut po tym, jak pobierzemy nową wersję Chrome OS) .

Nowinki te trafią do użytkowników w ramach kolejnej poprawki, oznaczonej numerem 91. To ważna zmiana, która powinna znacząco poszerzyć możliwości komputerów z Chrome OS-em. W przyszłości Google planuje w podobny sposób dać użytkownikom dostęp do oprogramowania z Androida.

fot. Pixabay