Apple-1 do wzięcia

W domu aukcyjnym RR Auction trwa obecnie licytacja oryginalnego, w pełni sprawnego komputera Apple-1 z 1976 r. wraz z akcesoriami.

Osoba zainteresowana nabyciem zabytkowej maszyny musi wyłożyć na razie 116 925 dolarów, co – zgodnie z zasadami RR Auction – pozwoli przebić poprzednią ofertę (106 295 dolarów). Egzemplarz wystawiono na sprzedaż za 50 tys. dolarów.

Komputer Apple-1 został zbudowany przez Steve'a Wozniaka w połowie lat 70. ubiegłego wieku. Sercem maszyny był 8-bitowy procesor 6502 zaprojektowany przez nieistniejącą już firmę MOS Technology. W egzemplarzu wystawionym na aukcji zamontowano układ 6502 wytwarzany na licencji przez spółkę Synertek.

Przyjaciel Wozniaka, Steve Jobs, nakłonił go zainicjowania sprzedaży zestawów typu „zrób to sam", przeznaczonych dla elektroników-amatorów, a zawierających wszystkie podzespoły niezbędne do zbudowania komputera wraz z płytką drukowaną. Nabywca miałby tylko samodzielnie zmontować całe urządzenie.

Samą sprzedażą miał się zająć – według Jobsa – lokalny sklep ze sprzętem elektronicznym. Jego właściciel zażądał jednak, aby dostarczyć mu w pełni zmontowane, niewymagające lutowania płytki z podzespołami. Osoby kupujące komputer musiałyby dodać do niego zasilacz, obudowę, klawiaturę i monitor. Wozniak i Jobs przystali na współpracę na takich zasadach; w rezultacie w kwietniu 1976 r. do sprzedaży trafiły pierwsze modele komputerów Apple-1. Miały one 4 kB pamięci (z możliwością rozszerzenia do 8 kB) i kosztowały 666,66 dolarów za sztukę. W ciągu 10 miesięcy Wozniak i Jobs zmontowali 200 takich zestawów. Udało się sprzedać 175 z nich. Przy okazji powstała firma Apple Computer.

Maszyny Apple-1 zostały zbudowane w dwóch głównych partiach, na bazie płytek drukowanych zamówionych w różnych firmach. Pierwsza seria nie miała oznaczenia producenta płytek. Na drugiej logo już się pojawiło. Według firmy RR Auction licytowany egzemplarz jest jednym z dwóch istniejących urządzeń, które zostały zbudowane z wykorzystaniem płytki drukowanej firmy NRI. Świadczy o tym jej logo umieszczone w romboidalnym obrysie.

Oczekuje się, że ostateczna cena wystawionego na aukcji modelu będzie ponad sześciokrotnie większa od ceny wywoławczej, czyli przekroczy 300 tys. dolarów. Nabywca otrzyma w zamian sam komputer (wyposażony w 8 kB pamięci), klawiaturę, monitor w drewnianej obudowie, zasilacz i kserokopię instrukcji obsługi maszyny Apple-1.

Sam licytowany komputer Apple-1 jest własnością firmy SoftwareHouse. Otrzymała go ona w latach 80. poprzedniego wieku jako część zapłaty za peceta IBM.

fot. RR Auction