Apple Car: trochę spekulacji

Wersja beta w przyszłym roku?

Cytowany przez Reutersa dziennik Korea IT News ujawnił nieco szczegółów na temat ewentualnej współpracy Apple'a i Hyundaia.

Znikające wiadomości

W piątek, 8 stycznia, pojawiły się pogłoski o możliwości skonstruowania na bazie samochodów Hyundaia autonomicznego pojazdu elektrycznego, który byłby zasilany akumulatorami dostarczonymi przez Apple'a.

Redaktorzy Korea IT News poinformowali, że pierwsze, eksperymentalne egzemplarze samochodów miałyby pojawić się w 2022 roku. Regularna produkcja wystartowałaby około roku 2024 w działającej w stanie Georgia fabryce marki Kia, która jest własnością koncernu Hyundai. Rozważa się także wybudowanie w Stanach Zjednoczonych nowego zakładu, zdolnego do wytwarzania rocznie ok. 400 tysięcy e-samochodów.

Przedstawiciele Apple'a ani Hyundaia nie potwierdzili na razie doniesień dziennika. Ze strony Korea IT News zniknęła już informacja o planowanej lokalizacji fabryki oraz domniemanego terminu dostarczenia prototypów.

fot. Pixabay