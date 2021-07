Apple HomePod będzie wspierać bezstratne audio

Duża aktualizacja

HomePod i HomePod mini to popularne – zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych – głośniki firmy Apple. Nadchodząca aktualizacja ich oprogramowania, udostępniona już w wersji beta, pozwoli na słuchanie przez nie muzyki w trybie tzw. bezstratnego audio.

Doniesienia betatesterów są jednak niepokojące: głośniki mają w nowym trybie tendencję do przegrzewania się i wyłączania. Na razie nie wiadomo, czy problemy wynikają z samej funkcji bezstratnego formatu audio, czy z innych zmian wprowadzonych przez aktualizację.

Jakość muzyki

W przypadku plików skompresowanych bezstratnie nie dochodzi do obniżenia jakości dźwięku w porównaniu z oryginalnym, nieskompresowanym utworem. Dwa najpopularniejsze formaty, które pozwolą na odsłuchiwanie materiału w trybie bezstratnym to FLAC i ALAC (ten drugi został opracowany i jest wykorzystywany przez Apple'a). Tradycyjnie skompresowany plik MP3 ma około cztery razy mniejszy rozmiar niż oryginał, a plik muzyczny w formacie FLAC jest tylko dwa razy lżejszy. Najpopularniejszym serwisem muzycznym oferującym bezstratne ścieżki audio jest Tidal (choć nie oznacza to, że wszystkie dostępne na nim utwory są poddane bezstratnej kompresji – FLAC został zastosowany w przypadku tylko części spośród nich).

fot. Pixabay