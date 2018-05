Apple Pay trafi do Polski?

Wśród nich wymienił takie kraje jak Polska, Norwegia oraz Ukraina. Na razie wiadomo jedynie tyle, że pierwsze banki, które obsłużą ten standard płatności to BZ WBK i mBank.

Nie została ujawniona także dokładna data wejścia Apple Pay do Polski, jednak według nieoficjalnych informacji, ma to stać się w połowie czerwca. Ostatnim krajem, w którym zadebiutowały płatności Apple była Brazylia - tam weszły one do użytku około dwa miesiące po oficjalnej zapowiedzi.

Apple Pay to usługa pozwalająca na szybkie i bezpieczne wykonywane płatności zbliżeniowych za pomocą iPhone'ów.

