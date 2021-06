Apple TV działa w systemie Android TV

Pomimo wszystko

Wydarzenie, które jeszcze jakiś czas temu było nie do pomyślenia, właśnie stało się faktem – usługa Apple TV została udostępniona na urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu Android TV. Wszyscy zainteresowani mogą pobrać odpowiednią aplikację ze sklepu Google Play i cieszyć się pokaźną biblioteką nowych seriali. By z niej skorzystać, wystarczy mieć zainstalowany system w wersji co najmniej 8.0.

I jeszcze coś

Jest to zmiana o tyle istotna, że dzięki niej aplikacja może znaleźć teoretycznie nawet 80 milionów nowych odbiorców. Tyle osób korzysta bowiem z urządzeń bazujących na systemie Android TV. Do tej pory Apple wyraźnie się od niego odcinał, traktując platformę Google’a jako konkurencję.

Poszerzanie zasięgu na tym się nie kończy. Umowę z gigantem z Cupertino zawarła też Nvidia, dzięki czemu Apple TV trafi również na urządzenia Shield TV.

fot. Pixabay