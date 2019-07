Apple aktualizuje stare iPhone'y i iPady

Urządzenia, które wymagają aktualizacji, to: iPhone 5, iPhone 4s, iPad (4. generacji) Wi-Fi + GSM, iPad mini (1. generacji) Wi-Fi + GSM, iPad 2 Wi-Fi + GSM, iPad (3. generacji) Wi-Fi + GSM. Co ważne, awaria nie dotyczy iPada, który ma tylko Wi-Fi.

Aktualizacja systemu iOS ma na celu zachowanie poprawnych wskazań lokalizacji GPS oraz daty i godziny. Aby to zrobić, trzeba wejść w opcje Ustawienia –> Ogólne i wybrać Aktualizacja oprogramowania. Jak podano na stronie wsparcia technicznego Apple, po uaktualnieniu iPhone'a lub iPada warto sprawdzić, czy przebiegło ono pomyślnie: opcje Ustawienia –> Ogólne –> To urządzenie... – tu w pozycji Wersja oprogramowania widoczny jest jej numer. Dla iPhone'a 5 i iPada (4. generacji) Wi-Fi + GSM aktualna wersja to iOS 10.3.4, dla pozostałych ww. urządzeń – iOS 9.3.6.

fot. 123RF