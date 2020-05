Apple będzie dbać o nasze zdrowie

Czujniki na zdrowie

Portal DigiTimes donosi, że Apple zlecił firmie ASE Technology wyprodukowanie czujników światła. Podejrzewa, że mogą one być wykorzystane np. do monitorowania liczby kroków, ruchu głowy oraz kontroli tętna i poziomu tlenu we krwi. Dane te mogłyby służyć nie tylko do ogólnej oceny kondycji człowieka, ale też do monitorowania bezdechu sennego.

Wykorzystanie czujników w słuchawkach AirPods przy ich obecnej formie, rozmiarze oraz położeniu w uchu jest jednak mało prawdopodobne. Bardziej odpowiedni (ze względu na kształt) byłby inny model słuchawek Apple'a – Powerbeats Pro.

Pomysł nie jest nowatorski

To nie pierwszy tego typu pomysł realizowany przez firmę Apple. Cały czas pracuje ona bowiem nad wykrywaniem chorób serca i zapobieganiem ich rozwojowi. W tym celu opracowała funkcję EKG w zegarkach Apple Watch Series 5.

Podobna technologia została zastosowana także przez Samsunga w telefonie Galaxy S9. Aplikacja do pomiaru ciśnienia My BP Lab powstała we współpracy z Uniwersytetem Kalifornijskim. Mogą z niej jednak korzystać tylko mieszkańcy Stanów Zjednoczonych.

fot. DrNickStafford – Pixabay