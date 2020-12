Apple czasowo zamyka sklepy stacjonarne

Wszystkie 53 działające w Kalifornii sklepy stacjonarne Apple'a zostają czasowo zamknięte przed świętami Bożego Narodzenia i nowym rokiem, czyli w jednym z najbardziej intensywnych okresów zakupowych.

Przyczyną decyzji o zaprzestaniu zwykłej sprzedaży są oczywiście ograniczenia związane z epidemią Covid-19. Ogółem działa obecnie 401 spośród wszystkich 509 placówek stacjonarnych Apple'a na całym świecie.

Niedawno koncern z Cupertino zamknął wszystkie 18 sklepów w Niemczech i Holandii. Zrobiono to już po raz drugi. Czasowo przestaje działać też 16 placówek w Wielkiej Brytanii, Brazylii i Meksyku.

ALL 53 Apple Stores in California are closed from today, December 19, with the exception of Apple Park Visitor Center which will close from 12/23. These locations still accept existing online order pickups and appointments through 12/22. pic.twitter.com/EGu8ZZ8FEK