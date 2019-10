Apple i Amazon ograniczą naszą prywatność?

Wciąż słyszymy o kolejnych przypadkach naruszania prywatności użytkowników przez czołowe firmy technologiczne, Jak pokazuje przypadek HP, ograniczone zaufanie trzeba mieć już nawet do... drukarek. Tym bardziej więc należy już teraz zacząć się przyglądać działalności firm Apple i Amazon. Jak donosi brytyjski Wired, budują one sieci, które pozwolą poznać lokalizację praktycznie każdego możliwego urządzenia.

Kwestia ta wyszła na jaw tuż po prezentacji mikrofonu Echo Studio, która miała miejsce pod koniec zeszłego tygodnia w Seattle. Wszystko zaś wiąże się z nowym protokołem Sidewalk. To technologia, która ma sprawić, że urządzenia będą mogły łączyć się między sobą na większe odległości niż w przypadku Bluetootha, jednocześnie zużywając mniej energii, niż wymaga sieć 5G. Pasmo 900 Hz to gwarancja zasięgu 500 metrów dla pojedynczej stacji bazowej.

Amazon prowadził już testy tej technologii, najwięcej jednak słychać o jednym z nich - sprawdzającym, czy pies nie opuścił ogrodzonego terenu pod nieobecność właściciela. Testy prowadzone są w Los Angeles, gdzie ponad 700 stacji bazowych zapewnia łączny zasięg kilku mil. To dużo więcej, niż potrzeba, by upilnować niesfornego pupila.

Z drugiej strony niedawno wprowadzono aktualizację iOS 13.1 i tzw. chip orientacji przestrzennej U1, który służy między innymi do komunikacji za pośrednictwem usługi AirDrop. Wycelowanie w siebie dwóch telefonów wyposażonych w chip U1 pozwala łatwo przesyłać pliki. Tyle że, jak zauważa Wired, to w rzeczywistości najmniej istotna funkcja urządzenia. W praktyce pozwala on na precyzyjne śledzenie pozycji wewnątrz pomieszczenia. Serwis zastanawia się, dlaczego widniejące na stronach internetowych firmy hasło „GPS w skali salonu" nie padło podczas prezentacji.

Zdaniem Wired są to jasne sygnały, że obie firmy w podobny sposób próbują rozszerzyć kontrolę nad łącznością swoich klientów i szukają nowych sposobów śledzenia aktywności użytkownika - Apple w domu, Amazon poza nim. Niewykluczone, że obie technologie przyczynią się do poprawy komfortu życia i na przykład ułatwią prowadzenie akcji ratunkowych. Z drugiej strony obie firmy stosujące takie technologie powinny zapewnić odpowiedni poziom transparentności.

fot. TheDigitalArtist - Pixabay