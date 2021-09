Apple i Google usuwają aplikację Nawalnego

Firmy Apple i Google zablokowały we własnych sklepach aplikację krytyka władzy w Moskwie, Aleksieja Nawalnego.

Program Навальный („Nawalny") zniknął z platform App Store i Google Play dzisiaj, 17 września, czyli w dniu, w którym rozpoczynają się wybory parlamentarne w Rosji. Aplikacja służyła do wskazywania kontrkandydatów promoskiewskiej partii Jedna Rosja.

W ubiegłym miesiącu Roskomnadzor – rosyjski organ nadzorujący komunikację – zażądał od Google'a i Apple'a usunięcia aplikacji, utrzymując, że służy ona do „promowania działalności organizacji ekstremistycznych".

Firma Apple wyłączyła również funkcję Private Relay, która pozwala ukryć adres IP użytkownika w Rosji. Władze Federacji Rosyjskiej zablokowały ponadto dostęp do kilkudziesięciu stron internetowych związanych z Nawalnym.

Removing the Navalny app from stores is a shameful act of political censorship.

Russia's authoritarian government and propaganda will be thrilled.@google @Apple