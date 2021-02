Apple już myśli o sieci 6G

Krok w przyszłość

Co prawda wielu użytkowników nie ma jeszcze telefonu zgodnego ze standardem 5G, ale branża technologiczna już teraz myśli o jego następcy. 6G ma zadebiutować co prawda dopiero w okolicach 2030 roku, zaoferuje za to około 100 razy szybszą transmisję danych. Agencja Bloomberg informuje, że Apple już zaczyna rekrutować inżynierów specjalizujących się w łączności bezprzewodowej. Firma chce wziąć bardziej aktywny niż dotychczas udział w tworzeniu kolejnego standardu.

Praca na lata

Oferta pracy jest warta rozważenia, bo badania mogą potrwać naprawdę długo. Koncern zapewnia, że ten etap tworzenia sieci potrwa przynajmniej dekadę. Już teraz pojawiają się pogłoski, że firma postrzega technologię 6G jako okazję do wzmocnienia swojej pozycji na rynku. Mają istnieć plany budowy przez Apple’a własnych satelitów, które zostaną wystrzelone na orbitę i będą komunikować się bezpośrednio z odbiornikami. Byłby to krok w przyszłość względem tradycyjnej sieci nadajników.

Nim jednak przyszłość nadejdzie, Apple będzie skupiać się na produkcji kolejnych iPhone’ów zgodnych ze standardem 5G. Spółka poinformowała, że „dwunastki" są obecnie najpopularniejszym na świecie telefonem zgodnym z 5G.

fot. Pixabay