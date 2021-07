Apple już pracuje nad procesorami M2 i M1X

Dwie premiery

Po premierze procesorów M1 spekuluje się, jakie będą plany Apple’a na najbliższe miesiące. W przeciekach od dłuższego czasu pojawiają się dwie nazwy potencjalnego następcy – M1X i M2. Do tej pory mogło się wydawać, że firma po prostu nie może zdecydować się, której nazwy woli używać. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że są to dwa różne chipy.

Jeszcze w tym roku

Informacje te nie zostały oczywiście oficjalnie potwierdzone przez Apple’a, należy więc podchodzić do nich z pewnym dystansem. Jeżeli jednak pogłoski się potwierdzą, w ciągu kilku najbliższych miesięcy powinniśmy być świadkami premiery układu M1X, czyli bardzo usprawnionej wersji M1.

Nowy CPU będzie przeznaczony do odświeżonych komputerów z rodziny Macbook Pro i ma zawierać 12 rdzeni zamiast dotychczasowych ośmiu. O wiele istotniejsze okaże się jednak to, że nowy procesor będzie mieć tylko 2 energooszczędne rdzenie i aż 10 jednostek o wysokiej wydajności. Podstawowy M1 zawierał po 4 rdzenie każdego typu; skok wydajności powinien być więc odczuwalny. Prawdopodobnie M1X będzie też wspierał 4 porty Thunderbolt.

Nowa rodzina

Pod nazwą M2 kryje się prawdopodobnie następca chipa M1. Procesor ma pojawić się po nowym roku i zadebiutować w Macbooku Air. Według pogłosek, podstawowa wersja będzie dość podobna do M1 i również zwierać 8 rdzeni (4 bardziej wydajne i 4 energooszczędne). Firma planuje natomiast dodać dwa dodatkowe rdzenie GPU (w poprzedniku było ich 7 lub 8, zależnie od wersji).

Nie są to zatem rewolucyjne zmiany, ale serwis Bloomberg cały czas donosi też o opracowywanym układzie do Maca Pro z 20–40 rdzeniami obliczeniowymi i co najmniej 64 graficznymi. Całkiem możliwe, że tak właśnie będzie wyglądać M2X. Jeżeli przecieki się potwierdzą, procesory z linii M przynajmniej w pierwszych latach będą rokrocznie zapewniać spore przyrosty mocy.

fot. Pixabay