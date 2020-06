Apple kolejny raz blokuje jailbreak

Hakerzy szybko uporali się z zabezpieczeniami iOS-a 13.5.

Po pojawieniu się jailbreaka podejrzewano, że szybkie złamanie zabezpieczeń systemu ma związek z poważną luką pozostawioną przez Apple'a. Gigant już naprawił usterkę.

Niebezpieczny i... przydatny

Jailbreak ma swoje dobre i złe strony. Zwiększa uprawnienia użytkownika w systemie, ale też ułatwia pracę hakerom poprzez zdjęcie zabezpieczeń. Jeżeli obawiacie się o bezpieczeństwo swoich danych, to najlepiej pobrać aktualizację do wersji 13.5.1. Zablokuje to jednak możliwość korzystania z jailberaka.

Apple załatał w tej aktualizacji odkryty zaledwie kilka dni po premierze 13.5 błąd. W systemie pojawiła się też inna, przydatna funkcja usługi Face ID, która ułatwia odblokowywanie urządzenia przy noszeniu maseczki. Usprawniono też komunikator Face ID.

Kolejna runda

Następne przełamanie zabezpieczeń jest z pewnością kwestią czasu, tym niemniej Apple kolejny raz rzuca hakerom wyzwanie. Ciekawe, czy nowa wersja wytrzyma napór nieco dłużej niż poprzednia – wtedy wystarczyły niecałe 4 dni.

fot. Pixabay