Apple kupił firmę specjalizującą się w VR

Apple nabył Spaces

Firma Spaces specjalizowała się w rzeczywistości wirtualnej, umożliwiając zainteresowanym doświadczanie VR poprzez gry oraz przenoszenie swoich awatarów do komunikatora Zoom. Zanim gracz rozpoczął przygodę z jakimkolwiek tytułem z portfolio Spaces, najpierw miał skanowaną twarz przez zamontowane na ścianie pokoju VR kamerki. Dane były przetwarzane przez specjalne algorytmy i nakładane na awatar w grze. Gracze przebywali w wirtualnym świecie widząc swoje twarze.

Koniec firmy

Koncern Spaces wprowadził tym samym ciekawą odmianę do świata rzeczywistości wirtualnej. Awatary nie były dopracowane, ale urozmaicały rozgrywkę i przyciągały rzesze fanów do salonów firmy. Podczas epidemii Spaces musiał je jednak zamknąć. Wówczas to przygotowano oprogramowanie, które pozwalało na zeskanowanie twarzy i umieszczenie jej w wirtualnym świecie za pośrednictwem strony WWW. Te awatary można było następnie importować do komunikatora Zoom. Firma nie przetrwała jednak pandemii i została wykupiona przez producenta iPhone'ów.

Dalsze kroki

Apple od dłuższego czasu wykazuje zainteresowanie technologią VR i nabywa kolejne spółki związane z tą branżą. Przedstawiciele giganta z Cupertino nie skomentowali decyzji o zakupie Spaces ani nie odnieśli się do plotek dotyczących implementacji funkcji awatarów z gier Spaces do aplikacji FaceTime.

fot. Publicdomainpictures