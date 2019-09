Apple ma na celowniku projekt okularów AR

Wygląda na to, że Apple wciąż pracuje nad własnymi okularami AR (Augmented Reality - rzeczywistości rozszerzonej). Plotki na ten temat pojawiają się w mediach od lat, a ostatnio beta testerzy nowej wersji systemu iOS znaleźli w niej funkcję, które mogłyby wskazywać na to, że premiera autorskich okularów giganta z Cupertino zbliża się wielkimi krokami.

Funkcja odkryta przez testerów pozwala na uruchomienie aplikacji AR w trybie stereo, czyli z podziałem wyświetlanego obrazu na dwa mniejsze - po jednym dla każdego oka. Równie interesujący jest ukryty w telefonie plik ReadMe z poradami dotyczącymi używania trybu stereo bez dedykowanych okularów.

Wygląda więc na to, że okulary AR Apple'a zobaczymy już niedługo. Co ciekawe, na portalu 9to5Mac pojawiły się przecieki sugerujące, że firma planowała zapowiedzieć urządzenie już podczas pokazu zorganizowanego 10 września br. Ostatecznie jednak (najprawdopodobniej przez problemy techniczne) Apple zdecydował się opóźnić wprowadzenie produktu do sprzedaży, nie zdążył jednak usunąć wszystkich śladów po pracach nad okularami.

fot. Apple