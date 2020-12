Apple nie chciał Tesli

Koncern Apple mógł nabyć Teslę za cenę odpowiadająca jedną dziesiątej jej obecnej wartości – twierdzi Elon Musk.

Musk utrzymuje, że proponował Apple'owi nabycie Tesli w roku 2017 właściwie za półdarmo. Przedsiębiorstwo dzieliły od bankructwa pojedyncze tygodnie. Rzecz miała miejsce tuż przed wprowadzeniem pojazdu Tesla Model 3.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.