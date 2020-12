Apple niedługo pokaże tańszą wersję AirPods Pro

Coś za coś

Apple ma wkrótce wprowadzić do sprzedaży nową edycję słuchawek AirPods Pro. Opatrzony dopiskiem Lite produkt będzie wyglądać podobnie jak podstawowy model, ale okazać się wyraźnie od niego tańszy. Niższa cena wynika z braku funkcji tłumienia hałasu.

Dopiero teraz

Słuchawki mają różnić się od droższej wersji również pod względem chipu audio. Zmieni się nieco jego kształt - z okrągłego na kwadratowy. Firma wciąż nie przeprowadziła testów jakościowych, ale jeżeli tylko wypadną pozytywnie, model trafi on do masowej produkcji. Pierwotnie sprzęt miał pojawić się już z podstawowymi słuchawkami, ale napotkano problem z pokryciem zapotrzebowania . Koncern ograniczył się więc do wydania tylko jednego modelu.

Premiera słuchawek odbędzie się w pierwszej połowie 2021 roku, a ich cena ma wynosić około 200 dolarów. Po tegorocznych AirPods Max będzie to już piąty produkt z tej linii.

fot. Apple