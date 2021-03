Apple otworzył sklepy stacjonarne w USA

Nowe otwarcie

Rok temu, z powodu pandemii koronawirusa, wiele firm zamknęło swoje sklepy stacjonarne. Przez ostatni rok, od 13 marca 2020, zamknięte były też między innymi sklepy firmowe Apple’a. Spółka zadecydowała wtedy o zamknięciu placówek na całym świecie, pomijając Chiny, które wypadały w statystykach zachorowań dużo lepiej od reszty świata.

Pierwszy raz

Firma otwierała placówki w kolejnych państwach oraz poszczególnych stanach USA, a wczoraj rozpoczęły działalność także ostatnie nieczynne do tej pory sklepy w Teksasie. To pierwszy raz od prawie roku, kiedy w USA działa wszystkie 270 sklepów firmowych Apple’a. Firma otwierała co prawda selektywnie lokale w niektórych stanach, kierując się opiniami specjalistów i zamykając je ponownie, gdy sytuacja się pogarszała.

Czy wznowienie działalności przez wszystkie sklepy Apple’a jest symbolem zbliżającego się końca pandemii, czas pokaże. Uruchamianie fizycznej sprzedaży w kolejnych stanach trwa już od jakiegoś czasu i było planowane nieco szybciej, ale firma musiała poczekać na poprawę sytuacji w Teksasie. Tym razem nie do końca związaną już z epidemią, co opadami śniegu, które wpłynęły na system energetyczny.

fot. Pixabay