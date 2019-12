Apple pojawi się na CES 2020

Jane Horvath, szefowa departamentu prywatności w Apple, podczas CES 2020 weźmie udział w poświęconym zagadnieniom prywatności panelu „Chief Privacy Officer Roundtable". Wystąpi tam obok przedstawicieli takich firm jak Procter & Gamble, FTC i Facebook. Panel zapowiedziany jest na 7 stycznia 2020 r., ma się odbyć w Las Vegas Convention Center's North Hall.

Zaproszenie na panel sformułowano następująco: „Prywatność jest obecnie strategicznym punktem dla wszystkich firm. 'Przyszłość to prywatność' (Facebook); 'Prywatność jest prawem człowieka' (Apple); 'Bardziej prywatne strony' (Google). Jak firmy radzą sobie ze skalą prywatności? Które regulacje są kluczowe? Co jest najważniejsze, a czego chcą klienci?".

To będzie pierwsze oficjalne wystąpienie Apple'a na CES po 27 latach nieobecności – ostatni raz firma wzięła oficjalnie udział w tych targach w roku 1992. Jednak, jak zauważa Bloomberg, co roku na stoiskach wielu firm pojawiały się akcesoria i urządzenia peryferyjne dla produktów Apple'a, przedstawiciele tej firmy przemierzali hale targowe, żeby przyjrzeć się najnowszej ofercie konkurencji i prezentowanym technologiom, a jej dostawcy odbywali zakulisowe spotkania z producentami komponentów do przyszłych urządzeń.

