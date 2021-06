Apple poprawił działanie AirTagów

Aktualizacja urządzeń przebiegnie automatycznie

AirTagi trafiły sprzedaży niedawno; urządzenia pomagają użytkownikom w odnajdowaniu przedmiotów codziennego użytku – zgubionych kluczy czy zostawionej gdzieś torby. Pojawiły się jednak obawy, że tracker wielkości monety może być łatwo wykorzystany do monitorowania czyjejś lokalizacji w czasie rzeczywistym.

Apple zdecydował się zatem wprowadzić poprawkę do oprogramowania, aby gadżet nie nadawał się do potajemnego śledzenia ludzi. Dzięki temu jeśli lokalizator znajdzie się z dala od iPhone'a swojego właściciela, wyda w losowym czasie (od ośmiu do 24 godzin) sygnał dźwiękowy ostrzegający o swojej obecności osoby znajdujące się w pobliżu.

Sama aktualizacja oprogramowania lokalizatora zostanie przeprowadzona automatycznie, kiedy tylko tracker znajdzie się w pobliżu smartfona Apple'a.

fot. Apple