Apple pozwany za skasowanie ID wartego 24 tysiące dolarów

Pewien Amerykanin szczególnie upodobał sobie zakupy w usługach Apple’a, dokonywane z poziomu konta Apple ID, używanego do logowania na urządzeniach producenta. W ciągu kilku lat wydał w ten sposób 24 tysiące dolarów, kupując m.in. aplikacje. Pewnego dnia odkrył jednak, że jego konto zostało bez żadnego uzasadnienia zamknięte.

Właściciel konta przeczytał więc warunki umowy i uznał, że są one bezprawne. Szczególnie poruszył go zapis nadający firmie prawo do skasowania dowolnego konta bez konieczności udowodnienia, że doszło do złamania regulaminu i podania przyczyn blokady. Apple może po prostu zlikwidować identyfikator ID, co wiąże się z tym, że zakupione przez nas usługi przepadają bezpowrotnie. Użytkownikowi nie przysługuje w takiej sytuacji jakikolwiek zwrot zainwestowanych środków. Zablokowanej osobie nie są też zwracane niewykorzystane środki z konta w usłudze.

Amerykanin oczekuje teraz przywrócenia jego konta oraz zadośćuczynienia.

Kolejny głośny proces?

Sprawa nie jest oczywiście prosta do rozstrzygnięcia, bo autor pozwu nie odniósł się do tego, czy rzeczywiście nie dał Apple’owi jakichkolwiek powodów do posądzenia go o nielegalną działalność. Raczej wątpliwe, by firma miała jakikolwiek interes w nadużywaniu uprawnień na skalę masową. Z drugiej strony zapis w regulaminie rzeczywiście zdaje się niebezpieczny, bo pozwala bazować na zwykłych podejrzeniach. Zamknięcie ID nie blokuje co prawda możliwości korzystania z już zainstalowanych aplikacji, ale bez zalogowania się często mają obniżoną funkcjonalność.

Na razie skarga została złożona przez jedną osobę, ale jej autor zachęca, by przyłączyć się do inicjatywy.

fot. Apple