Apple pozwoli nieautoryzowanym serwisom na zakup części zamiennych

Wygląda na to, że polityka Apple'a dotycząca naprawy ich urządzeń w nieoficjalnych punktach serwisowych nieco się zmienia. Po ostatnich debatach dotyczących „prawa do naprawy" i kontrowersji związanych z zablokowaniem ikonki stanu akumulatora po jego wymianie w nieautoryzowanym serwisie, gigant z Cupertino ogłosił nowy program naprawczy dla smartfonów nieobjętych gwarancją.

„Celem lepszego zaspokojenia potrzeb użytkowników, ułatwiamy niezależnym dostawcom w całych USA korzystanie z tych samych zasobów, co nasz autoryzowany serwis." wyjaśnia Jeff Williams, dyrektor operacyjny Apple. Co to oznacza w praktyce?

Niezależni serwisanci będą mogli od teraz ubiegać się o uzyskanie darmowego certyfikatu jakości. Przyznanie go sprawi, że dany zakład będzie miał możliwość zamawiania oryginalnych części (w tej samej cenie co oficjalne serwisy) oraz narzędzi do ich wymiany i przyrządów diagnostycznych. Apple zaoferuje też udział w szkoleniach dotyczących przeprowadzania poszczególnych napraw. Na razie program ma wystartować w USA, ale w przyszłości pojawi się też w innych krajach.

fot. Apple