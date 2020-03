Apple pozwolił na reklamy w powiadomieniach

Apple zaktualizował warunki korzystania z zasobów App Store. Wzrok przykuwa szczególnie jeden paragraf, który opisuje zmiany w wyświetlaniu reklam. Firma pozwala teraz na wysyłanie użytkownikom treści promujących produkty i zezwala koncernom na wykorzystywanie w tym celu powiadomień push.

W paragrafie oznaczonym jako 4.5.4 możemy przeczytać, że, co prawda, zgoda na powiadomienia push nie jest wymagana do działania aplikacji ani też nie są one wykorzystywane do wysyłania informacji osobistych oraz poufnych, jednak zmieniło się stosowanie tego rozwiązania w celach promocyjnych. Od teraz powiadomień nie należy używać do promocji ani celów marketingowych w sposób bezpośredni, chyba że użytkownik na to pozwolił. W apce musi być też możliwość rezygnacji z przesyłania treści reklamowych. Użytkownik będzie więc narażony na informacje marketingowe, chyba, że zadecyduje inaczej.

Nowe ustalenia rozszerzają możliwości promocyjne deweloperom, jednocześnie dając wrażenie użytkownikom, że mają realny wpływ na otrzymywane treści. Producenci muszą teraz dostosować publikowane aplikacje do nowych wymogów w sklepie Apple'a. Na poczynienie koniecznych aktualizacji mają określony czas.

fot. AppStore