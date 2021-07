Apple pracuje nad usługą Pay Later

Nadążyć za trendami

Apple od dłuższego czasu świadczy usługi z zakresu fintechu. Do tej pory aplikacja firmy do obsługi kart płatniczych nie pozwalała jednak odroczyć płatności. Taką możliwość oferują natomiast firmy takie jak Affirm, Klarna czy PayPal. Apple postanowił zatem nie zostawać w tyle. Koncern już pracuje nad własną usługą Pay Later.

Co najważniejsze, żeby skorzystać z odroczenia opłaty nie trzeba mieć karty płatniczej Apple'a. Wystarczy telefon z iOS-em i zainstalowana aplikacja Apple Pay oraz dowolna zakodowana w telefonie karta płatnicza. Aplikacja Apple Pay ma umożliwić opóźnienie terminu płatności za zakupy, a nawet rozłożenie należności na raty.

Szybki kredyt

Płatność będzie można rozłożyć na maksymalnie cztery raty. Jeżeli uregulujemy wszystkie należności w ciągu dwóch tygodni, transakcja nie zostanie oprocentowana. W przypadku opóźnień będą naliczone odsetki. Usługa ma zatem stać się odpowiednikiem do karty kredytowej, tyle że bez konieczności wiązania się umową z instytucją finansową i wcześniejszego weryfikowania zdolności kredytowej.

Rozłożenia płatności na raty będzie jednak możliwe dopiero powyżej określonej kwoty. Prawdopodobnie już wkrótce poznamy bardziej szczegółowe taryfy i datę uruchomienia Pay Later. Obsługą nowego systemu zajmie się bank Goldman Sachs.

fot. Apple