AirPower to mata pozwalająca na bezprzewodowe ładowanie urządzeń - pierwotnie akcesorium zostało zapowiedziane przez Apple podczas konferencji we wrześniu 2017 roku. Od tamtej pory jednak żaden z użytkowników nie mógł z niej skorzystać. To może już niedługo się zmienić.

Produkcją ładowarki miała zająć się marka Luxshare Precision - ta sama, która odpowiada także za tworzenie słuchawek AirPods oraz kabli USB typu C dla Apple.

Data premiery nie jest znana