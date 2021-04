Apple udostępnia aplikację Find My Certification Assistant

Obietnica zmian

W zeszłym roku koncern Apple zapowiedział, że planuje udostępnienie producentom zewnętrznym swojej aplikacji Find My wraz z całym systemem wyznaczania lokalizacji urządzeń. Do tej pory służył on wyłącznie do określania położenia sprzętu Apple’a. Po długich pracach firma oficjalnie zaprezentowała pierwszą wersję aplikacji do certyfikowania gadżetów dostarczonych przez innych wytwórców.

Certification Assistant to specjalny program przygotowany z myślą o firmach, które chciałyby, aby ich sprzęt współpracował z systemem lokalizacji Apple'a. Producenci mają do dyspozycji funkcje, które pozwalają przeprowadzić testy zgodności własnych urządzeń z usługami koncernu z Cupertino.

Wstęp do certyfikacji

Dostawcy telefonów albo słuchawek mogą dzięki temu sprawdzić, czy urządzenie poprawnie przesyła informacje o własnej pozycji oraz czy reaguje na próby komunikacji i polecenia takie jak wyemitowanie sygnału dźwiękowego. Główna funkcja aplikacji (uzyskanie certyfikatu zgodności od Apple’a) nie jest na razie dostępna. W obecnej fazie testów Apple chce upewnić się, że wszystko działa jak należy.

Jeżeli testy przebiegną pomyślnie, baza urządzeń rozpoznawanych przez Find My będzie stopniowo rozbudowywana. Chęć dołączenia do projektu wyraziło już wielu producentów – głównie dostawcy słuchawek bezprzewodowych. Wygląda na to, że prace nad usługą są już na ostatniej prostej.

fot. Apple