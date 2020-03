Apple udostępnia próbne wersje programów do edycji

W związku z szerzącą się pandemią Apple postanowił pójść w ślady Google'a, Adobe oraz innych firm i udostępnić bez żadnych opłat dwie aplikacje. Firma pozwala teraz przez 3 miesiące za darmo pobawić się programami do edycji wideo i komponowania dźwięku. Mowa o Final Cut Pro X oraz Logic Pro X.

To świetna okazja, by się zapoznać się z możliwościami obu programów, bo do tej pory nie istniała ich wersja testowa – za korzystanie z nich trzeba było zapłacić odpowiednio 1400 zł (Final Cut Pro X) i 950 zł (Logic Pro X). Jedynie Final Cut Pro X miało dawniej darmowy trial.

Final Cut Pro X powstało z myślą o profesjonalnej obróbce wideo i współpracy z materiałami 4K, a Logic Pro X pozwala obrabiać i komponować muzykę dzięki kolekcji gotowych instrumentów i efektów.

fot. Apple