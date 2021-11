Apple ułatwi naprawianie iPhone'ów 13

Kłopoty z Face ID

Niezależne serwisy nie mogą poprawnie wymienić ekranu iPhone'a 13. Po wymianie elementu nie działa jedna z ważnych funkcji zabezpieczających.

W iPhone'a 13 wbudowano chip, który czuwa nad „przypisaniem" ekranu do telefonu. Żeby urządzenie „zaakceptowało" nowy wyświetlacz, należy użyć specjalnego programu. W innym przypadku po wymianie ekranu nie działa funkcja FaceID.

Wielu użytkowników krytykuje Apple'a za te utrudnienia, sugerując, że koncern wprowadził je, aby ograniczyć możliwości napraw iPhone'ów w niezależnych warsztatach.

Problemy z wymianą ekranów pierwsza zauważyła firma iFixit i poinformowała, że chip w iPhone'ie 13 dopasowuje ekran do numeru seryjnego telefonu. W przypadku niezgodności FaceID można uruchomić tylko po przełożeniu chipu do nowego ekranu. Jednak taka operacja jest bardzo pracochłonna, wymaga specjalistycznego sprzętu i szkoleń często niedostępnych dla niezależnych serwisów.

Nie wiadomo, czy trudności z serwisowaniem iPhone'a 13 to niedopatrzenie Apple'a, czy umyślny krok mający utrudnić dokonywanie napraw nowych smartfonów w niezależnych serwisach. W przeszłości koncern znany był z nieprzychylnego stosunku do nieautoryzowanego usuwania usterek własnych produktów, twierdząc, że może być to niebezpieczne.

Koncern obiecał jednak, że po następnej aktualizacji oprogramowania z funkcji „parowania" wyświetlaczy z telefonamiskorzystają wszyscy serwisanci. W reakcji na tę deklarację Kevin Purdy z iFixit napisał: „Dobrze by się stało, gdyby zainteresowanie mediów i publiczne protesty zmusiły Apple'a do tego kroku".

Współzałożyciel Apple'a Steve Wozniak poparł prawo do niezależnych napraw i stwierdził, że jego firma nie mogłaby powstać bez możliwości samodzielnego ingerowania w budowę urządzeń elektronicznych. Przypomnijmy, że Steve Jobs właśnie ze Steve'em Wozniakiem zbudował w latach 70 XX wieku w garażu pierwszy komputer Apple'a.

fot. lukgehr - Pixabay