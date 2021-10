Apple upamiętnia Jobsa

Firma Apple zamieściła na swojej stronie WWW krótki, film poświęcony zmarłemu przed dekadą Steve'owi Jobsowi. Materiał zatytułowany „Celebrating Steve" wciąż można oglądać na twitterowym profilu obecnego prezesa koncernu z Cupertino – Tima Cooka.

“People with passion can change the world for the better.”— SJ. Hard to believe it’s been 10 years. Celebrating you today and always. pic.twitter.com/x2IUnlO7ta